Vlaamse minister van Sport: “Ronde van Vlaanderen lijkt niet haalbaar” vrijdag 13 maart 2020 om 20:18

De Ronde van Vlaanderen staat weliswaar vooralsnog overeind op de UCI-kalender, maar voor hoelang? Vlaams minister van Sport Ben Weyts liet al doorschemeren dat na Milaan-San Remo ook het tweede monument mogelijk niet doorgaat.

Gisteren werd bekend dat in België vanwege het coronavirus tot zeker 3 april niet gekoerst wordt, een besluit van de federale overheid. Daardoor wordt een hele ris wedstrijden opgeschort, denk aan de Driedaagse Brugge-De Panne, E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen staat gepland voor 5 april en blijft vooralsnog gehandhaafd maar het is niet ondenkbaar dat ook deze koers wordt geannuleerd.

“Laat ons eerlijk zijn: ik denk niet dat dat haalbaar wordt. Dat een heel peloton vanuit de hele wereld enkele dagen na die 3 april in Vlaanderen zou neerstrijken”, vertelde Ben Weyts, Vlaams minister van Sport, aan de Vlaamse radiozender Radio 1. “Er is een waterkansje, maar we moeten toch ook verantwoordelijkheidszin tonen.” Alleen in de jaren van de Eerste Wereldoorlog, tot 1918, werd de Ronde van Vlaanderen eerder niet verreden.

Nieuwe datum

Volgens Tomas Van den Spiegel, organisator van Flanders Classics, zaten de woorden van Weyts er wel aan te komen. “We moeten realistisch zijn. Je kan niet maatregelen tot 3 april opleggen om dan op 5 april het grootste volksfeest van Vlaanderen te organiseren. We moeten ervan uitgaan dat de Ronde dit jaar niet zal doorgaan, maar we hebben er alle vertrouwen in dat er een nieuwe datum gevonden kan worden.”