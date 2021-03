Viviani: “Laporte is klaar om de grote jongens te volgen op de Poggio”

Voor de start van Milaan-San Remo lieten meerdere renners hun licht schijnen over de 112e editie, onder wie Elia Viviani. De sprinter van Cofidis heeft vooral veel vertrouwen in zijn ploegmakker Christophe Laporte. “Hij is er klaar voor om de grote jongens te volgen op de Poggio.”

Viviani is samen met Christophe Laporte de troef bij Cofidis voor Milaan-San Remo. Voor de start vertelde de Italiaan: “Het gaat goed met me. Ik hoop dat mijn benen in orde zijn na Tirreno-Adriatico. Mijn vorm werd beter in de Tirreno en ik heb afgezien. Ik weet niet waar het uiteindelijk op uitdraait, maar ik ben wat meer ontspannen voor deze Milaan-San Remo. Laporte reed immers goed in Parijs-Nice en had een goede seizoensstart. Dus hebben we mogelijkheden: niet alle verantwoordelijkheid ligt op mijn schouders.”

Viviani heeft hoge verwachtingen van zijn ploeggenoot Laporte. “Ik denk dat Christophe met zijn vorm, die je in de slotetappe van Parijs-Nice wel kon zien, klaar is om de grote jongens te volgen bij een aanval op de Poggio. Zelf blijf ik in het wiel en ga ik proberen met de beste sprinters mee te gaan en als het dan aankomt op een sprint, hoop ik er te staan.”

Nizzolo: “Speciaal gevoel om in de Europese trui te rijden”

Europees kampioen Giacomo Nizzolo zette vorig jaar zijn beste resultaat neer in La Primavera. In de sprint om de derde plaats werd hij vijfde. “Het voelt nu extra speciaal omdat ik van deze koers hou en ik dit jaar in deze trui kan rijden. Ik zit goed in mijn vel, mijn vorm groeit en het is een lange wedstrijd, dus hopelijk kan ik hier goed rijden. Ik denk niet dat ik iemand kan verrassen, maar ik ga het proberen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het op een sprint uitdraait. We zijn hier echter met hoop naartoe gekomen, dus we hopen op een sprint.”

Schachmann: “Peter, Pascal en ik zijn alle drie kopman”

Maximilian Schachmann wist vorige week zijn titel in Parijs-Nice met succes te verdedigen. In Milaan-San Remo kan de Duitser mogelijk profiteren van zijn rol als outsider. Hij beschikt over de vinnigheid om iets te proberen op de Poggio en kan zomaar met een elitegroepje naar de streep rijden. “Misschien ben ik wel een kanshebber. Parijs-Nice was een goede koers, waar ik een goede vorm liet zien. Vandaag is anders en het is mijn eerste keer hier, maar ik ga er proberen te staan. Of ik de kopman ben? Nee, nee, Peter Sagan, Pascal Ackermann en ik delen die rol.”

Kristoff: “Niet kunnen trainen zoals ik normaal zou doen”

Alexander Kristoff is een van de zeven renners aan de start, die Milaan-San Remo al eens wisten te winnen. “Ik geloof dat ik nog altijd kan winnen, ik heb het al eens eerder gedaan. Na Parijs-Nice werd ik echter wat ziek, dus ik heb niet kunnen trainen zoals ik normaal zou doen voor Milaan-San Remo. Mijn neus zit nog steeds een beetje dicht, maar hopelijk heeft dat niet te veel invloed en kan ik meestrijden om de overwinning. Het is een tijdje geleden dat er voor het laatst gesprint werd. Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe ogen echt sterk en zij kunnen op de Poggio echt een gaatje slaan, dus het wordt moeilijk.”