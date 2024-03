dinsdag 12 maart 2024 om 15:55

Visma | Lease a Bike zonder topfavoriet in Milaan-San Remo: “Wel twee duidelijke kopmannen”

Visma | Lease a Bike deed de laatste jaren met Wout van Aert steevast een gooi naar de overwinning in Milaan-San Remo, maar de winnaar van 2020 is er dit keer niet bij. Wat mogen we zaterdag verwachten van de geel-zwarte brigade? In de podcast Kop over Kop blikt ploegleider Arthur van Dongen vooruit.

“We trekken met veel jonge jongens naar de wedstrijd. De meesten van hen zullen zaterdag hun debuut maken. Ze zijn ook uitermate gebrand om iets moois neer te zetten”, geeft Van Dongen aan. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken de volgende namen van Visma | Lease a Bike: Olav Kooij, Christophe Laporte, Johannes Staune-Mittet, Tosh Van der Sande, Julien Vermote en de gebroeders Mick en Tim van Dijke.

Wout van Aert is er dan wel niet bij, van een vrijbuitersploeg is zeker geen sprake. “We hebben inderdaad niet een uitgesproken kopman, maar wel twee duidelijke kopmannen”, doelt Van Dongen op Kooij en Laporte. “Met hen gaan we voor het hoogst haalbare resultaat, maar we hebben niet de absolute topfavoriet in de gelederen, zoals we dat in het verleden wel hadden met Wout. Met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zit de grootste kanshebber niet bij onze ploeg.”

De grote vraag is dan ook: wat is de ploeg komende zaterdag van plan? “Het strijdplan is om Christophe en Olav de hele dag zo goed mogelijk te beschermen. Om ze dan in een goede positie af te zetten aan de voet van de Cipressa. Daar zal het normaal gesproken beginnen. Het is zaak om dan goed van voren te zitten. Het is wel lastig om het mannen als Van der Poel of Pogacar lastig te maken. Het parcours leent zich er niet echt voor”, is de ploegleider van mening.

Over Kooij en Laporte

Visma | Lease a Bike rekent zaterdag dus vooral op Kooij en Laporte, maar wat is er mogelijk voor de Nederlander en Fransman? “Ik weet niet of Olav nu al in staat is om te overleven. Hij is nog heel jong”, plaatst Van Dongen een kanttekening. “Milaan-San Remo is geen al te lastige wedstrijd, als je het vergelijkt met andere Monumenten. Maar het is afstand die zal doorwegen. Ik ben er wel van overtuigd dat Olav het in de toekomst zal aankunnen.”

De oudere Laporte heeft zich de voorbije jaren – in tegenstelling tot Kooij – al bewezen als klassiekerrenner. “Christophe is een stuk ouder en rijper dan Olav. Die gaat het klimwerk zeker aankunnen”, meent Van Dongen. “Maar of hij meekan als de twee topfavorieten aanzetten, valt nog te bezien.”