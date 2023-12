woensdag 20 december 2023 om 12:28

Visma | Lease a Bike voegt Patrick Broe, bekend van podcast Lanterne Rouge, toe aan staf

Visma | Lease a Bike heeft Patrick Broe toegevoegd aan de technische staf. Broe is vooral bekend als medebedenker van de populaire wielerpodcast Lanterne Rouge, maar werkte ook al langer samen met de Nederlandse wielerploeg op verschillende terreinen, zoals data-analyse, leiderschap en strategie.

Sportief directeur Merijn Zeeman legt uit waarom Broe vanaf volgend seizoen deel uitmaakt van de staf van Visma | Lease a Bike. “Patrick is sinds 2022 een belangrijke sparringpartner voor mij en voor de andere coaches. Het werkt heel goed om een slimme en kritische blik toe te voegen. De afgelopen twee jaar pakte dat goed uit en ik ben blij dat Patrick nu ook formeel deel zal uitmaken van onze coach staff.”

Feedback van buitenaf

De Australiër is zeer enthousiast over zijn nieuwe rol binnen de Nederlandse succesformatie. “Het was mooi om de afgelopen twee seizoenen al samen te werken. Mijn inbreng binnen de high performance omgeving geeft me veel energie. Ik vind het bijzonder dat een succesvol team feedback van buitenaf vraagt om aannames te testen en te zoeken naar nieuwe manieren om te verbeteren.”

“Het winnen van één grote ronde in een jaar mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd, dus alle drie de overwinningen met drie verschillende renners dit seizoen was iets heel speciaals. Ik ben erg dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van deze historische prestatie. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Merijn Zeeman, maar ook naar Grischa Niermann en Mathieu Heijboer voor hun collegialiteit. Ik kijk ernaar uit om samen te werken om de doelen voor het seizoen 2024 en daarna te bereiken.”