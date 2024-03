zaterdag 23 maart 2024 om 12:32

Visma | Lease a Bike defintief zonder Laporte in Gent-Wevelgem, Affini zijn vervanger

Het hing al even in de lucht, maar nu heeft ook Visma | Lease a Bike het officieel bevestigd. In Gent-Wevelgem kan de ploeg wederom niet beschikken over kopman Christophe Laporte. De Fransman is niet 100% fit en wordt vervangen door Edoardo Affini. De selectie wordt aangevoerd door Olav Kooij, die hoopt zijn eerste voorjaardsklassieker binnen te slepen.

Christophe Laporte moest ziek opgeven in Milaan-San Remo en is nog altijd niet helemaal hersteld. In aanloop naar belangrijke koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix krijgt de Fransman dus rust. Edoardo Affini is zijn vervanger. De Italiaan is niet de enige, die als back-up wordt ingeschakeld. Jan Tratnik start in plaats van Per Strand Hagenes, die zijn neus heeft gebroken.

Het team zal aangevoerd worden door Olav kooij, die daarnaast ook Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en de broers Tim en Mick van Dijke met zich meekrijgt. Visma | Lease a Bike verdedigt in Gent-Wevelgem de titel van de afwezig Christophe Laporte.