Visbeek motiveert programma Girmay: “Investeren in de toekomst, al kan hij verbazen”

Aike Visbeek heeft op de teamvoorstelling van Intermarché-Circus-Wanty het programma van Biniam Girmay gemotiveerd. Visbeek noemt de keuze van Girmay om Parijs-Roubaix te rijden een “investering in de toekomst”.

“Hij gaat profijt hebben van alle wedstrijden. Nu is hij misschien nog te licht voor Roubaix, maar het gaat om het totaalplaatje. Deze wedstrijd is enorm goed voor zijn ervaring op de fiets. Als er volgend jaar een Roubaix-etappe in de Tour zit, dan heeft hij wel Roubaix al in de benen. Daarnaast is het ook een persoonlijke droom van Biniam om Roubaix te rijden.”

“Maar zeg niet dat hij het niet goed gaat doen in Parijs-Roubaix. Wij zien er ook een sportief voordeel in door hem mee te nemen. Biniam heeft ons wel vaker verbaasd, zo zagen we vorig jaar ook al in Gent-Wevelgem”, eindigt hij.

Girmay rijdt naast Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tour de France ook nog de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en Tirreno-Adriatico.

Wedstrijdprogramma Biniam GIRMAY