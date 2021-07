Vinnige Wout van Aert stookt brandje in finale: “Poging was de moeite waard”

Wout van Aert was niet mee in de vlucht van de dag, maar in de finale roerde hij zich nog. Op het laatste klimmetje, een hellinkje van vierde categorie, stookte hij nog wat onrust in het peloton. “Ik kreeg door dat niet alle klassementsrenners kort zaten. Uiteindelijk levert het niets op, maar ik vond het toch de moeite waard.”

Geen Van Aert in de vlucht van de dag, terwijl hij wel degelijk zijn kans mocht gaan van de ploegleiding. “Het was niet gemakkelijk”, blikte hij achteraf terug. “Ik word best geviseerd, ja. Er zijn de jongens van het bergklassement, UAE en Pogacar zien ook niet graag dat een mannetje van Jumbo-Visma vooruit rijdt, wie op ritwinst mikt zie mij ook niet graag vertrekken, …”

“Nu, als je echt super bent, moet het toch kunnen, maar vandaag lukte het niet. En toen Mike en Steven (Teunissen en Kruijswijk, red) gelost waren, moest ik het geweer van schouder veranderen. Anders zaten Jonas en Sepp (Vingegaard en Kuss) geïsoleerd. Dat was ook een risico dat we niet wilden nemen. Op dat moment was het een tactische verandering uit noodzaak.”

In volle finale roerde Van Aert zich wel nog een keer in de kop van het peloton. Op het laatste klimmetje voerde hij de forcing, wat resulteerde in een groep met alle klassementsrenners. “Guillaume Martin demarreerde, maar wij zaten ook klaar. En Mike gaf me via het oortje plots door dat niet alle favorieten dicht zaten. Dat was wel het sein om nog iets te proberen.”

Uiteindelijk deed Vingegaard er geen voordeel mee, want de volledige top tien in het klassement glipte mee. “Jammer, maar ik vond het toch de poging waard”, analyseerde de Belgische kampioen. “Maar we zijn deze dag goed doorgekomen. Ook persoonlijk voel ik me goed na de rustdag. Morgen? Die plannen maken we straks…”