Vini Zabù-KTM blijft Jumbo-Visma voor in derde etappe virtuele Giro d’Italia zaterdag 25 april 2020 om 19:18

Vini Zabù-KTM heeft de derde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het duo Veljko Stojnic en Andrea Bartolozzi had aan het einde van de etappe een betere gezamenlijke tijd dan Jumbo-Visma (+25 seconden) en Astana (+1 minuut en 33 seconden). Astana behield wel de leiding.

Alhoewel Stojnic en Bartolozzi met een tijd van 1 uur en 37 minuten de beste gezamenlijke tijd hadden, was het Domenico Pozzovivo die met een tijd van 47 minuten en 3 seconden de beste renner van de dag was. Pozzovivo kwam zaterdag uit voor de Italiaanse selectie.

Astana hoeft voorlopig nog niets te vrezen van de andere teams in de strijd om de virtuele maglia rosa. De voorsprong op nummer twee Androni Giocattoli bedraagt nog altijd meer dan veertien minuten.

Jumbo-Visma, dat dus naast de dagzege greep, had coureurs Timo Roosen en Christoph Pfingsten afgevaardigd in deze etappe over het parcours van het circuit San Daniele del Friuli.

Dames

Trek-Segafredo greep zaterdag bij de dames de overwinning met Ellen van Dijk en Audrey Cordon Ragot. Astana en de Italiaanse selectie werden ruim verslagen: beide teams moesten meer dan zeven minuten toegeven. In het algemeen klassement leidt Trek-Segafredo nu met een voorsprong van meer dan 34 minuten op de Italiaanse selectie en meer dan 1 uur en 8 minuten op Astana.