Vingegaard voert Jumbo-Visma aan in Ronde van Lombardije

Jumbo-Visma start met Jonas Vingegaard als kopman aan de Ronde van Lombardije. Het zal tevens de laatste koers van dit seizoen zijn voor de 26-jarige Deen. Vorige week keerde hij voor het eerst sinds zijn overwinning in de Tour de France terug in koers in de CRO Race, waar hij twee etappes won en de eindoverwinning in de laatste etappe door zijn vingers zag glippen.

Ploegleider Addy Engels heeft dan ook veel vertrouwen in de vorm van Vingegaard, die vorig jaar veertiende werd in de Italiaanse klassieker. “Jonas heeft laten zien fysiek prima in orde te zijn. Hij zit goed in zijn vel. Tijdens de verkenning zag het er ook allemaal relaxed uit met een aantal goede inspanningen”, aldus de Nederlander.

Engels verwacht een zeer lastige wedstrijd. “Wat vorig jaar de finale was krijgen we nu al in het begin. Dat zal meteen lastig worden”, vertelt ploegleider Addy Engels. “Het middengedeelte is op papier nu een stuk makkelijker en de finale wordt traditiegetrouw superzwaar. Ik verwacht dat er weer een kopgroep vooruit zal rijden en dat de favorieten pas in de finale tevoorschijn komen.”

Ook blikt Engels vooruit op het koersverloop. “Op de eerste passage van de San Fermo gaat het ontploffen. Het is zaak dat we op de Civiglio nog één of twee renners naast Jonas hebben. Daarna is het aan hem en zal een selecte groep topfavorieten gaan uitvechten wie er met de winst vandoor gaat”, besluit hij.

De Tourwinnaar zal onder andere bijgestaan worden door de Nederlanders Robert Gesink, Sam Oomen, Koen Bouwman en Gijs Leemreize. Op papier zouden zij in staat moeten zijn om Vingegaard tot diep in de finale te ondersteunen. Wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss en Chris Harper vervolledigen de sterke selectie.

Selectie Jumbo-Visma Ronde van Lombardije (8 oktober)

Jonas Vingegaard

Tobias Foss

Robert Gesink

Chris Harper

Sam Oomen

Gijs Leemreize

Koen Bouwman