Vingegaard toont zich meteen in CRO Race: “Jonas heeft laten zien dat hij in orde is”

Jonas Vingegaard zal ongetwijfeld met een tevreden gevoel terugkijken op de eerste etappe van de CRO Race. De Deen reed vandaag zijn eerste koers sinds zijn gewonnen Tour de France, maar koerste in de finale attent van voren. Dat zag ook ploegleider Marc Reef.

Op de eerste dag van de Kroatische rittenkoers kregen de coureurs meteen een etappe van maar liefst 223 kilometer voorgeschoteld. De eerste koersuren verliepen nog redelijk droog, maar het weer sloeg daarna behoorlijk om. “Het begon ineens heel hard te waaien en te regenen en de temperatuur ging met tien graden naar beneden”, vertelt ploegleider Marc Reef op de website van zijn Nederlandse werkgever.

Vingegaard had het eveneens erg koud, maar was in de finale wel gewoon op de afspraak. De Deen was op zijn hoede toen Team DSM-renner Oscar Onley op de laatste beklimming een aanval plaatste. “Jonas heeft laten zien dat hij goed in orde is”, aldus Reef. “We hoopten op een mooi resultaat vandaag. We wisten dat het een lastige finale zou worden, dus daar wilden we gebruik van maken. Jammer genoeg waren wij niet de enige die er zo over dachten.”

Vader tevreden na rentree: “Ik heb ervan genoten”

Naast Vingegaard maakte ook Milan Vader vandaag zijn rentree in het peloton. De 26-jarige Zeeuw, die een groot deel van het seizoen in het water zag vallen na een zware val in de Ronde van het Baskenland, is zeker niet ontevreden met zijn eerste koerskilometers sinds april. “Het viel me niet tegen. Op het einde kreeg ik het even flink koud door de regen, maar al met al ben ik de dag goed doorgekomen. Het voelde alsof het helemaal niet zo lang geleden was dat ik gekoerst had. Dat is een goed teken. Ik heb ervan genoten.”