Vingegaard prijst Leemreize na ritwinst: “Gijs heeft wel tachtig kilometer op kop gereden”

Jonas Vingegaard kende een goede dag in de CRO Race. De Deen boekte zijn tweede ritzege van de week en staat nu ook eerste in het algemeen klassement. Hij neemt de leiding over van Jonathan Milan, die al vroeg in de rit moest lossen door het hoge tempo van Jumbo-Visma.

“We hadden van te voren een plan gemaakt om op de lange klim al aan te vallen. Dit hebben we met zijn allen goed uitgevoerd”, zegt Vingegaard op de site van de Nederlandse ploeg. Op de zware Poklon-klim (16 km aan 6%), met de top op honderd kilometer van de streep, trokken zijn teamgenoten door. Milan moest lossen en zou nooit meer terugkeren vooraan.

Dat kwam mede door Gijs Leemreize, die ook nadat het verschil was gemaakt nog lange tijd op kop sleurde. “Het hele team was supersterk en Gijs Leemreize in het bijzonder”, aldus Vingegaard. “Gijs heeft denk ik wel tachtig kilometer op kop gereden. Ik ben blij dat ik het af kon maken.”

Vingegaard probeerde in de finale weg te rijden, maar uiteindelijk kwam het op een sprint van een select gezelschap aan. In die sprint hield hij Oscar Onley van Team DSM nipt af. “Ik ging iets te vroeg aan, maar met een laatste inspanning lukte het om als eerste over de streep te komen”, aldus de nieuwe klassementsleider.

Op zowel Matej Mohoric als Onley heeft Vingegaard voorafgaande aan de slotrit een voorsprong van acht seconden. “Het gaat morgen nog een hectische en lastige dag worden, met volop bonificatieseconden. Ik waan me geenszins zeker van de eindzege. We zullen heel scherp moeten zijn. Mijn vorm stemt wel tot tevredenheid.”