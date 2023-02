Vingegaard gemotiveerd voor O Gran Camiño: “Maar is wel een opstartronde”

Video

Vandaag zien we in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño het seizoendebuut van Jonas Vingegaard. De Deense winnaar van de Tour de France keek voor de start van de openingsrit met WielerFlits nog even kort vooruit. “Het zou mooi zijn als ik mezelf hier kan laten zien, maar ik schiet ook niet in de stress als het niet lukt.”

De klimmer van Jumbo-Visma zal in de vierdaagse rittenkoers in de regio Galicië, in het uiterste noordwesten van Spanje, zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023 afwerken. Wat verwacht de Deen eigenlijk van zijn seizoensdebuut? “Ik verwacht een zware en koude wedstrijd. Er viel hier enkele minuten geleden nog sneeuw. Ik hoop op een zware wedstrijd en dan zien we het wel.”

“Het zou mooi zijn als ik mezelf hier kan laten zien, maar schiet ook niet in de stress als het niet lukt. Ik weet namelijk wat ik kan als ik goed ben. We gaan het zien. Ik weet wel dat het met de vorm goed zit.”

Voor Vingegaard is O Gran Camiño ook een ideale voorbereidingskoers op Parijs-Nice (5-12 maart), waar hij de degens zal kruisen met zijn grote Tourrivaal Tadej Pogačar. “Ik wil hier inderdaad wat raceritme opdoen voor Parijs-Nice. Ik wil natuurlijk al wel goed presteren, maar dit is een opstartronde”, besluit de Deen.

