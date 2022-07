Vingegaard brengt spanning in het klassement terug – WIELERFLITS UPDATE #9

Video

Jonas Vingegaard dreef hem tot het uiterste op de laatste, steile meters van La Super Planche des Belles Filles, maar de ritwinnaar was dezelfde als een dag eerder. Voor geletruidrager Tadej Pogacar is het nog te vroeg om cadeautjes weg te geven, maar de spanning in het algemeen klassement is terug.

In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Nico Dick en Raymond Kerckhoffs terug op de zevende etappe in de Tour de France 2022 en kijken ze vooruit naar de achtste rit van Dole naar Lausanne, waar twee Nederlanders hun zinnen op hebben gezet via een vroege vlucht.

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

