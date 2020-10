Vincenzo Nibali ziet af in de Giro: “Er is een generatiewissel aan de top”

Vincenzo Nibali hoopte donderdag in de koninginnenrit over de Passo dello Stelvio nog op een ommekeer in de Giro d’Italia, maar de Italiaan verloor aan de streep bijna vijf minuten op Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart. “Er is een generatiewissel aan de top, maar ik geef niet zomaar op”, blijft Nibali strijdvaardig.

Op de flanken van de Passo dello Stelvio moest Nibali, in 2013 en 2016 nog winnaar van de Ronde van Italië, passen onder het geweld van INEOS Grenadiers. De Italiaan veteraan probeerde nog de schade te beperken, maar de kopman van Trek-Segafredo bleek niet in staat om dat te doen.

Nibali staat nu achtste in het klassement, op bijna zes minuten van de nieuwe rozetruidrager Wilco Kelderman. “De anderen rijden gewoon sneller, meer valt er niet te zeggen”, zo vertelde de Siciliaan na afloop van de etappe. “Er is een generatiewissel aan de top, de jeugd is nu in het voordeel. Er zijn nog maar een paar oudere renners over.”

“Er zijn een paar ontdekkingen in deze Giro, zoals João Almeida, die ook in de zwaarste etappe niet volledig is gekraakt. Verder is het niet zo dat we vandaag (donderdag, red.) de ontdekking zien van Hindley. Hij heeft zich eerder al laten zien op Piancavallo. Hij liet toen al zien dat hij de sterkste klimmer is, op basis van waardes en qua houding en uitstraling.”

Nibali heeft nog een bergetappe de tijd om nog iets van zijn Giro te maken. Zaterdag trekken de renners drie keer over de beklimming van Sestriere. “Ik geef niet zomaar op en zal nog iets proberen.”