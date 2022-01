‘Vincenzo Nibali voegt Omloop Het Nieuwsblad toe aan programma’

Vincenzo Nibali zal dit jaar voor de allereerste keer deelnemen aan Omloop Het Nieuwsblad, zo meldt SpazioCiclismo. Eerder kwam al naar buiten dat de 37-jarige Italiaan van Astana Qazaqstan Team in 2022 de Giro d’Italia, de Tour de France en de vijf monumenten zal betwisten.

Nibali stond nog niet eerder aan het vertrek van Omloop Het Nieuwsblad, maar zou dit jaar dus voor het eerst meedoen aan de Vlaamse openingsklassieker. De 37-jarige renner kent een druk programma voor 2022. Het seizoen van Nibali begint in de Ronde van Valencia, gevolgd door de Ruta del Sol en een Belgisch intermezzo met Omloop Het Nieuwsblad.

Divers programma

Vervolgens trekt hij terug naar zijn thuisland om Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, waar hij in 2018 won, af te werken. In april volgt dan een klassiek drieluik met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Net zoals in 2021 zal hij te zien zijn in de Ronde van Italië én de Ronde van Frankrijk. In het najaar staat in elk geval de Ronde van Lombardije op het programma, die hij al tweemaal wist te winnen.

“Ik wil nog niet zeggen wat mijn hoofddoel is dit seizoen. Er zijn zeker belangrijke koersen die ik niet wil missen en waarin ik een hoofdrol wil spelen, maar de concurrentie is ongelooflijk en het wordt steeds moeilijker om te winnen. Ik zal mijn momenten moeten kiezen”, liet Nibali eerder weten na vragen over zijn programma.