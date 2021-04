Vincenzo Nibali succesvol geopereerd aan polsbreuk

Vincenzo Nibali is vandaag succesvol onder het mes gegaan in het ziekenhuis van Lugano, zo meldt zijn ploeg Trek-Segafredo. De Italiaan kwam gisteren tijdens een trainingsritje ten val en brak daarbij zijn rechterpols.

In het ziekenhuis hebben de dienstdoende artsen vandaag de operatie uitgevoerd. Een plaatje met schroeven moet ervoor zorgen dat de breuk nog sneller geneest. Trek-Segafredo zal vanavond met nog meer informatie komen. Het is nog onduidelijk of Nibali straks op tijd fit is om deel te nemen aan de Giro d’Italia.

Nibali heeft via social media al gereageerd op zijn trainingsongeval. “Het kost me moeite om mijn enorme verdriet onder woorden brengen. Maar dit moet ik maar accepteren. Na mijn operatie begint het moeilijke pad om te proberen aan de start van de Giro te staan. Dat is het doel en ik wil het onmogelijke doen om de Giro te halen.”

De 104e editie van de Giro d’Italia begint over goed drie weken in Turijn. De inmiddels 36-jarige Nibali won de Ronde van Italië in 2013 en 2016.