Vincenzo Nibali slaat dubbelslag in slotetappe Giro di Sicilia

Vincenzo Nibali heeft de Giro di Sicilia achter zijn naam gezet. In de slotetappe reed de 36-jarige Italiaan van Trek-Segafredo weg bij de andere favorieten met nog 22 kilometer te koersen en reed vervolgens solo naar de ritzege en de eindoverwinning. Voor Lo Squalo dello Stretto was het zijn eerste succes sinds zijn dagsucces in de Tour de France van 2019.

De laatste dag ging over 180 kilometer van Sant’Agata di Militello naar Mascali, een etappe waar nog veel kon gebeuren in de strijd om de eindzege. Na de start ging het parcours over glooiende wegen naar de eerste grote klim van de dag, de Portella Mandrazzi. Via de klim naar Castiglione di Sicilia ging de route vervolgens naar de Sciara di Scorciavacca, de laatste klim van deze ronde. Na de top was het nog goed zeventien kilometer tot de finish. Na een vrij snelle afdaling stonden nog zeven wat vlakkere kilometers in het routeboek.

Chris Froome in de ontsnapping

Al om tien uur ’s ochtends werd het peloton op gang gebracht en het was gelijk koers. Het duurde lang vooraleer een kopgroep een serieus gat, maar na 64 kilometer reed dan toch een groep met aanvankelijk zeven coureurs weg. Het was viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (Israel Start-Up Nation) die de handen ineen sloeg met Marco Brenner (DSM), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Edward Ravasi (EOLO-Kometa), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Riccardo Verza (Zalf Euromobil Fior).

Daarna wisten ook Roman Kreuziger en Cristian Scaroni (beiden Gazprom-RusVelo) aan te sluiten. Movistar controleerde op kop van het peloton en het verschil met de kopgroep werd tussen de een en twee minuten gehouden. Op de Portella Mandrazzi viel Chris Hamilton aan uit het peloton en wist net voor de top aan te sluiten bij zijn ploeggenoot Brenner en de andere vluchters. Op weg naar de bijna tien kilometer lange Sciara di Scorciavacca begon de voorsprong van de aanvallers terug te lopen. Aan de voet van de klim bedroeg die nog maar tien seconden.

Op de klim ontstond een nieuwe kopgroep met daarbij leider Alejandro Valverde, Alessandro Covi (tweede in het klassement), Romain Bardet (vijfde) en Vincenzo Nibali (tiende). Op 22 kilometer van de finish viel Nibali aan en de Italiaan pakte meteen een mooi gat. Omdat zijn achterstand in het klassement maar dertien seconden was, werd hij al snel virtueel leider. Met 35 seconden op zijn achtervolgers kwam de kopman van Trek-Segafredo over de top. In de laatste afdaling kwam hij niet meer in de problemen en verzekerde zich in Mascali van de eindoverwinning.