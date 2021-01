Vincenzo Nibali openbaart programma voor 2021

Vincenzo Nibali gaat zich niet vervelen in 2021. Trek-Segafredo heeft zaterdag het drukke programma van de 36-jarige Italiaan uit de doeken gedaan. Nibali staat in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France aan de start.

Verder begint de Siciliaan in de Ronde van Valencia aan zijn seizoen, waarna hij een tussenstop maakt in Frankrijk om de Tour des Alpes Maritimes et du Var te betwisten voordat hij een vijftal Italiaanse wedstrijden afwerkt: Trofeo Laigueglia, GP Larciano, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Tour of the Alps. Als laatste wedstrijd voor de Giro d’Italia start hij in Luik-Bastenaken-Luik.

Eerder gaf Nibali al aan in de Tour de France niet voor een klassement te gaan. De renner wil zich in de Tour de France voorbereiden op de Olympische wegwedstrijd. In de Giro d’Italia gaat de Italiaan wel voor een goed klassement.

Programma Vincenzo Nibali

Ronde van Valencia

Tour des Alpes Maritimes et du Var

Trofeo Laigueglia

GP Larciano

Tirreno-Adriatico

Milaan-San Remo

Tour of the Alps

Luik-Bastenaken-Luik

Giro d’Italia

Tour de France

Olympische wegwedstrijd