Vincenzo Nibali legt veelbelovende fitheidstest af woensdag 10 juni 2020 om 16:33

Vincenzo Nibali ligt op schema voor het tweede deel van het wielerseizoen. Deze week legde de beoogde Giro-kopman van Trek-Segafredo een fitheidstest af en volgens de ploeg zijn de eerste resultaten veelbelovend.

Nibali onderging samen met Elisa Longo Borghini uit de vrouwenploeg van Trek-Segafredo de fitheidstest in het onderzoekscentrum van Mapei Sport in Olgiate Olana, in de Italiaanse regio Lombardije. De eerste resultaten van de fysiologische tests zijn veelbelovend, laat ploegleider Paolo Slongo weten op de ploegwebsite. “In relatie tot de doelen die we de komende maanden willen bereiken, is dit goed.”

De tests tonen aan dat de trainingen van Nibali en Longo Borghini tijdens de lockdown-maanden, hebben gezorgd voor een uitstekende fitnessbasis. Slongo: “Vincenzo heeft waarden die erg lijken op die van maart tijdens Parijs-Nice, alsof de tijd heeft stilgestaan. Hij heeft uitstekend werk verricht om in vorm te blijven. Hij is waar hij moet zijn om zijn topvorm te bereiken. De test van Elisa was ook erg goed. Haar conditie is al vergevorderd.”

“Met de juiste voorbereiding, vooral in juli, zijn we optimistisch dat we vanaf de allereerste koers competitief kunnen zijn”, voegt Head of Performance Josu Larrazabal eraan toe. Het is de bedoeling dat in de komende weken alle Italiaanse renners van Trek-Segafredo worden getest.

Giro d’Italia

In het tweede deel van het seizoen richt Nibali zich op een goed klassement in de Giro d’Italia, die op 3 oktober van start gaat. In die ronde heeft hij landgenoot Giulio Ciccone aan zijn zijde. “Ons wacht een schema vol met koersen in slechts drie maanden. We moeten alles doen om klaar te zijn. Ik focus mij op een voornamelijk Italiaans programma waarin de Giro centraal staat. Ik wacht ook nieuws af over het WK”, liet Nibali eerder weten.