Vincenzo Nibali: “Je moet mij nog niet afschrijven”

Vincenzo Nibali viert op 14 november zijn 36ste verjaardag. De kopman van Trek-Segafredo weet dat de jaren gaan tellen, maar dat betekent niet dat hij geen uitslagen meer kan rijden. “Het is nog niet zo oud dat je mij moet afschrijven, wat de toetsenbordkrijgers ook zeggen”, vertelt Nibali aan La Gazzetta dello Sport.

De Haai van Messina reed dit najaar louter wedstrijden in eigen land. Het resulteerde onder meer in een vijfde plaats in de Gran Trittico Lombardo, een zesde plaats in de Ronde van Lombardije en een zevende plaats in de Giro d’Italia. Nibali vindt niet dat hij afgeschreven moet worden. “Het belangrijkste is je eigen verlangen en het plezier dat je beleeft aan het fietsen”, legt hij uit.

Nibali kijkt met gemengde gevoelens terug op het voorbije seizoen. “Het was zo raar dat ik het niet als een volledig betrouwbare indicatie zou beschouwen”, zegt hij. “De Giro ging niet zoals verwacht, daar bestaat geen twijfel over. Jonge renners hebben een seizoen als dit beter doorstaan.”

Vrij koersen in 2021

Hij is kritisch op zijn voorbereidingen op het koersen in het najaar. “Als ik terug in de tijd kon gaan, zou ik niet twee hoogtestages gedaan hebben, maar slechts eentje. En ik zou wat meer wedstrijden gereden hebben”, legt hij uit. “De laatste jaren heb ik altijd gestreden voor de podiumplaatsen als ik voor een klassement reed. Dan kan het gebeuren dat je een slecht jaar hebt. Er zijn renners die dat vaker hebben.”

Nibali gaat straks zijn laatste contractjaar bij Trek-Segafredo in. Of hij na 2021 stopt, weet hij nog niet. Wel zijn de plannen voor 2021 al in de maak, met onder meer de Olympische Spelen als doel. “Maar mijn idee is om niet vol de concentreren op een doel, maar om vrij te koersen. Zonder de druk en de stress van het moeten halen van een resultaat”, aldus de ervaren Siciliaan.