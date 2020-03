Vincenzo Nibali: “Het is nu wachten op een nieuwe kalender” zondag 15 maart 2020 om 10:45

Er was Vincenzo Nibali veel aan gelegen om in mei een gooi te doen naar een derde eindzege in de Giro d’Italia, maar koersorganisator RCS Sport heeft inmiddels laten weten dat de Italiaanse ronde is uitgesteld vanwege het coronavirus. “Het is nu wachten op een nieuwe wedstrijdkalender”, zo citeert OA Sport de Italiaan.

De Grande Partenza stond voor zaterdag 9 mei op de kalender in Boedapest, maar het coronavirus heeft intussen ook Hongarije bereikt en om het virus te stoppen besloot de Hongaarse regering een noodplan aan te kondigen. Daardoor is het onmogelijk om grote evenementen als de Giro te organiseren. De verschillende partijen zijn nu op zoek naar een nieuwe datum.

Voor Nibali is het een flinke streep door de rekening, aangezien de Italiaan zijn seizoen heeft afgestemd op de Ronde van Italië en de Olympische Spelen in Tokio. De coureur van Trek-Segafredo zal nu echter moeten switchen, maar het is nog onduidelijk wanneer de renners weer mogen koersen. “Ik zal nu vooral rustig trainen”, aldus de Siciliaan.

Nieuwe datum Giro d’Italia

“Het heeft namelijk geen zin om nu heel hard te trainen.” Nibali en Trek-Segafredo zullen binnenkort met elkaar om de tafel zitten om nieuwe trainingsschema’s uit te stippelen, nu de Ronde van Italië is uitgesteld. “Ik geloof zeker dat de organisatoren zo snel mogelijk een nieuwe datum willen prikken voor de Giro, maar het is nog te vroeg om daarover te praten.”

“Ik denk wel dat het wielerseizoen een stuk langer zal duren”, aldus Nibali, die gisteren nog een van de hoofdrolspelers was in de afsluitende koninginnenrit van Parijs-Nice. De 35-jarige ronderenner kwam als vijfde over de streep en finishte als vierde in het eindklassement.