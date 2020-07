Vincenzo Nibali: “Evenepoel kan de verrassing van de Giro zijn” maandag 27 juli 2020 om 10:06

Vincenzo Nibali is vrijdag teruggekeerd van een tweeweekse trainingsstage in de Dolomieten. In de komende maanden wil hij toegroeien naar zijn hoogvorm voor de Giro d’Italia, waarin hij een derde eindzege nastreeft.

Onlangs werd bekend dat de Ronde van Italië van start gaat met een vierdaags verblijf op Sicilië, het geboorte-eiland van Nibali. Begonnen wordt met een zestien kilometer lange tijdrit van Monreale naar Palermo. Daarna volgen twee lastige etappes, waaronder een met aankomst op de Etna, die voor een verdere schifting in het klassement kunnen zorgen. De laatste etappe op het eiland is er een voor de sprinters.

“De warmte van mijn thuisland biedt een mooie en emotionele context, maar ik kan mezelf geen afleiding permitteren”, zegt de kopman van Trek-Segafredo. “De tijdrit en de aankomst op de Etna twee dagen later vereisen dat ik vanaf het begin voorbereid moet zijn. Ik denk dat de derde week de doorslag zal geven. De tijdritspecialisten hebben een voordeel in de openingsfase, maar na twee weken zullen de fysieke en mentale krachten van iedereen anders zijn.”

Evenepoel

Nibali verwacht in de strijd om de roze trui een harde confrontatie met titelverdediger Richard Carapaz, Jakob Fuglsang en Simon Yates. “En iemand die de grote verrassing zou kunnen zijn, Remco Evenepoel”, voegt de Italiaan aan het lijstje toe. “Hij is sterk en benadert de wielersport met persoonlijkheid. Ik vind hem leuk. Alleen de weg kan vertellen hoe goed hij kan presteren tijdens een grote ronde over drie weken.”

De tweevoudige Girowinnaar houdt dus rekening met een goede Evenepoel, maar wil tegelijkertijd niemand onderschatten. “De historie van de Giro leert dat elk jaar weer iemand opstaat.”