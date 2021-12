Vincenzo Nibali begint zijn seizoen in Ronde van Valencia

Vincenzo Nibali zal zijn rentree bij Astana Qazaqstan maken in de Ronde van Valencia. De Italiaanse kopman, die de overstap maakt van Trek-Segafredo, heeft dat bekendgemaakt op een persdag van zijn nieuwe ploeg.

“Ik begin mijn seizoen in Spanje, in Valencia. Maar welke klassiekers ik daarna rijd, weet ik nog niet”, vertelt Nibali. “De komende dagen zal mijn programma voor 2022 rond moeten komen. Ik zou graag weer willen starten in wedstrijden die ik al gereden heb, zoals de Ronde van Vlaanderen. En er is ook gesproken over Parijs-Roubaix, maar dat is nog niet zeker.”

De 37-jarige klassementsrenner weet wel dat de heuvelklassiekers hem beter passen. “Starten in Luik-Bastenaken-Luik is veel waarschijnlijker dan dat ik start in Roubaix. We zullen zien wat de juiste keuze gaat zijn. Het enige wat ik nu weet is dat ik in de Volta a la Comunitat Valenciana (2-6 februari, red.) begin”, aldus de Haai van Messina.

“Het eerste trainingskamp verloopt heel goed. We hebben het materiaal en de tijdritfietsen geprobeerd en de metingen gedaan. Dit is allemaal nodig om in goede conditie te starten, en vanaf nu gaan we meer uren aan de training besteden. Straks gaan we weer naar huis, en daarna gaan we in januari weer op trainingskamp”, legt Nibali uit.