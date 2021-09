Vincenzo Albanese op een zucht van de zege: “Ik dacht dat ik het kon halen”

Vincenzo Albanese was op een zucht verwijderd van de zege in openingsetappe van de Giro di Sicilia. De Italiaan van EOLO-Kometa probeerde met een late aanval de sprinters te verrassen, maar werd vlak voor de streep nog voorbijgestreefd door Juan Sebastián Molano. Voor de 24-jarige renner restte de tweede plaats, die hem wel de witte jongerentrui opleverde.

“Ik wist dat er op 600 meter van de finish een scherpe bocht was en dat het belangrijk zou zijn om die vanaf de kop te nemen, om dan vol gas te schieten”, blikte Albanese terug op de slotfase van de etappe. “We zaten goed van voren en ik probeerde het. Op 200 meter van de streep keek ik om en ik dacht dat ik het kon halen. Het is jammer. UAE Emirates is een geweldig team en Molano is heel snel.”

De Italiaan was niet voor het eerst dicht bij de overwinning. Zo was hij onlangs nog tweede in de Memorial Marco Pantani, achter Sonny Colbrelli. “Ik heb geweldige benen en ik zal het morgen opnieuw proberen: eerlijk gezegd dacht ik niet dat ik vandaag kon proberen te winnen, ik dacht meer aan de etappe van morgen. Ik ben in ieder geval blij, want meedoen om de overwinning is altijd geweldig.”

Boos is Albanese niet. “Ik ben niet boos. Je wordt boos als je valt en jezelf blesseert, niet als je dicht bij de overwinning komt. Ik blijf erop jagen, en vroeg of laat komt het er wel van.”