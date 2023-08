Florentijn Vincenzo Albanese kiest voor Frans avontuur: “Droom van de Tour in 2024”

Vincenzo Albanese rijdt volgend jaar voor Arkéa-B&B Hotels, zoals Arkéa-Samsic vanaf 2024 heet. De 26-jarige Italiaan heeft een eenjarig contract getekend bij het Franse WorldTeam. Hij komt over van EOLO-Kometa.

“Ik word erg blij en gemotiveerd van het idee dat ik me aan zal sluiten bij Arkéa-B&B Hotels”, zegt Albanese in een reactie. “Ik wil eendaagse koersen winnen, goede prestaties neerzetten in de klassiekers en mezelf in dienst stellen van het collectief, wanneer dat van me gevraagd wordt.”

Albanese vertelt dat hij houdt van koersen in Frankrijk, waar hij vorig jaar een rit in de Tour du Limousin won. “Het is mijn droom om deel te nemen aan de Tour de France, en het liefst volgend jaar. Ik kom namelijk uit Firenze, waar de Tour dan start. Het zou voor mij buitengewoon zijn om de Tour de France op mijn trainingswegen te rijden. Ik spreek nog geen Frans, maar voor een perfecte integratie binnen het team ben ik begonnen met het leren van de taal.”

Dit jaar reed Albanese de Giro d’Italia. De snelle Italiaan, die ook goed bergop gaat, behaalde daar vijf top-tiennoteringen. Sowieso grossiert hij in ereplaatsen. Vorig seizoen stond Albanese maar liefst 32 (!) keer in de top-tien van een uitslag.