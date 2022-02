Vincent Hoppezak en Mylène de Zoete winnen NK Omnium

Twee jaar lang kon het NK omnium vanwege het coronavirus niet worden gehouden, maar onder de huidige maatregelen was het kampioenschap weer mogelijk. In het Sportpaleis van Alkmaar namen Vincent Hoppezak en Mylène de Zoete de rood-wit-blauwe trui mee naar huis.

Hoppezak (BEAT Cycling) verzamelde onderweg 179 punten en dat was genoeg voor de Nederlandse nationale titel. Roy Eefting (Allinq) veroverde de zilveren medaille met 166 punten, Philip Heijnen pakte het brons met 160 punten. Voor de 23-jarige Hoppezak heeft de baan ondertussen weinig geheimen meer. Afgelopen oktober keerde hij met de zilveren medaille op de scratch terug van het EK in Grenchen. Later die maand reed hij naar het brons op de puntenkoers tijdens het WK in Roubaix.

Bij de vrouwen ging Mylène de Zoete (NXTG) met de overwinning lopen. De 23-jarige renster haalde het met 143 punten voor Marit Raaijmakers (Human Powered Health), die 137 punten pakte, en Juliet Eickhof (Multum Accountants). Eickhof eindigde in gelijke punten met Yuli van der Molen (136), waardoor de eindsprint de doorslag gaf.

De Zoete in de nationale kampioenstrui - foto: Tim van Hengel Hoppezak in actie - foto: Tim van Hengel

Vrouwen NK Omnium

1. Mylèlene de Zoete

2. Marit Raaijmakers

3. Juliet Eickhof Mannen NK Omnium

1. Vincent Hoppezak

2. Roy Eefting

3. Philip Heijnen