Vijf WorldTeams in komende editie van Tour of Britain

De organisatie van de Tour of Britain (4-11 september) zal dit jaar vijf WorldTeams verwelkomen aan de start. Het gaat om thuisformatie INEOS Grenadiers, BORA-hansgrohe, Israel-Premier Tech, Movistar en Team DSM. Vorig jaar deden er nog zeven WorldTeams mee aan de meerdaagse ronde.

In totaal staan er dit jaar achttien ploegen aan het vertrek van de Tour of Britain, met naast vijf teams uit de WorldTour ook nog eens zes ProTeams (waaronder Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin-Deceuninck ontbreekt dit keer), zes continentale ploegen en een Britse selectie.

Jumbo-Visma is er, in vergelijking met vorig jaar, dit keer niet bij. De Nederlandse formatie was vorig seizoen nog de meest succesvolle ploeg in de Tour of Britain, met dank aan Wout van Aert. De Belg won maar liefst vier etappes en wist na een duel op het scherpst van de snede in het eindklassement af te rekenen met Ethan Hayter en Julian Alaphilippe.

De Tour of Britain zal dit jaar worden verreden van 4 tot en met 11 september en is voor sommige renners misschien wel een laatste voorbereidingskoers richting het WK wielrennen in Wollongong. De WK-wegwedstrijd zal plaatsvinden op zondag 25 september, het WK tijdrijden is al een week eerder op zondag 18 september.

Deelnemende ploegen aan Tour of Britain 2022 (4-11 september)

WorldTeams

BORA-hansgrohe

INEOS Grenadiers

Movistar

Israel-Premier Tech

Team DSM

ProTeams

Bardiani CSF Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

Caja Rural-Seguros RGA

Human Powered Health

Uno-X

Sport Vlaanderen – Baloise

Continental teams

Global 6 Cycling

Ribble Weldtite Pro Cycling

Saint Piran

Team Qhubeka

Trinity Racing

Wiv SunGod

Nationale selecties

Groot-Brittannië