Vijf Nederlandse manches in U23 Road Series 2022

De kalender van de U23 Road Series is nagenoeg compleet. Slechts één Belgische manche moet nog worden ingevuld, meldt DirectVélo. Het regelmatigheidscriterium voor beloften begint zondag 27 februari met Brussel-Opwijk.

In Nederland komen de Wim Hendriks Trofee, het H4A Beloftenweekend, de Kersenronde Mierlo, de Omloop van de Zeven Heuvelen en de Hel van Voerendaal terug op de kalender. DirectVélo schrijft verder dat de slotetappe van het H4A Beloftenweekend een etappe in België rond Tiegem wordt. In de eerste etappe rijdt het peloton rond Terneuzen, op de tweede dag volgt ’s ochtends een tijdrit en ’s middags een etappe rond Philippine.

Afgelopen seizoen was de Belg Arnaud De Lie de winnaar van het algemeen klassement van de U23 Road Series. Metec-Solarwatt p/b Mantel was de beste ploeg.

Kalender U23 Road Series 2022

Brussel-Opwijk (27 februari)

Wim Hendriks Trofee (26 maart)

H4A Beloftenweekend (7-9 mei)

Kersenronde Mierlo (26 mei)

GP Color Code-Bassenge (29 mei)

Omloop Het Nieuwsblad U23 (2 juli)

Omloop van de Zeven Heuvelen (10 juli)

Hel van Voerendaal (7 augustus)

GP Albert Fauville (4 september)

+ 1 Belgische manche