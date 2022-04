Vierde plaats Julian Alaphilippe in Waalse Pijl: “De benen hebben gesproken”

Het kan niet altijd feest zijn voor Julian Alaphilippe in de Waalse Pijl. De wereldkampioen en titelverdediger kwam woensdag niet verder dan een vierde plaats op de Muur van Hoei. “Zelfs als ik in het wiel van Dylan Teuns had gezeten, denk ik niet dat ik had kunnen winnen. Ik heb nergens spijt van”, vertelt Alaphilippe tegen DirectVélo.

“Ik had veel druk op mijn schouders, maar ik wilde me concentreren op mijn prestatie. Ik wilde het beste uit mezelf halen”, aldus de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl, die al drie keer won in Hoei. “Het team heeft geweldig werk geleverd vandaag en daarvoor wil ik ze bedanken. Het was prachtig om te zien, maar uiteindelijk waren het de benen die spraken. Ik heb gedaan wat ik kon.”

En dat was een vierde plaats, want de versnelling van Dylan Teuns (de winnaar, red.), Alejandro Valverde en Aleksandr Vlasov kon hij niet volgen. “Ik denk dat mijn plaatsing niet al te slecht was”, blikt hij terug. “Ik zag de laatste Movistar-helper afwijken en toen ging Dylan Teuns aan. Zelfs als ik in zijn wiel had gezeten, denk ik niet dat ik had kunnen winnen. Ik denk niet dat er veel veranderd zou zijn aan de uitslag.”

Volgens Alaphilippe is de druk enorm. “Ik heb de indruk dat de druk elk jaar toeneemt. Over ons, over onze seizoensstart”, doelt hij op de teleurstellende prestaties van Quick-Step-Alpha Vinyl in de voorbije voorjaarsklassiekers. “Natuurlijk had ik graag gewonnen. Voor mezelf, voor het team, voor iedereen. Ik heb mijn best gedaan, maar de sterkste heeft gewonnen. Maar ik rijd hier wel top-5. Ik ben hier ook al eens sterker geweest, maar ik hoop dat het zondag in Luik beter gaat.”