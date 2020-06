Vier WorldTourteams aan de start van de Gooikse Pijl

De Gooikse Pijl is een van die 1.1-wedstrijden op de UCI-kalender die zijn oorspronkelijke datum (zondag 20 september) behoudt. “Enerzijds is dat een voordeel”, aldus adjunct-wedstrijdcoördinator Steven Christiaens. “Maar door de propvolle kalender haken helaas wel twee van de zes WorldTourteams af.”

“Lotto Soudal heeft gisteren toegezegd”, vertelt Christiaens ons. “Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma en Israël Start-Up Nation deden dat eerder al. Normaal zouden ook BORA-hansgrohe en Team NTT naar Gooik afzakken, maar door de kalenderwijzigingen hebben die teams afgehaakt.”

20 september, dat is dit najaar uiteraard ook de slotdag van de Tour de France. “Ach, laten we vooral niet klagen. We zijn wel de enige koers in België dat weekend. We zijn blij dat we mógen organiseren”, zegt Christiaens, die als mecanicien bijklust bij Israël Start-Up Nation.

Vip’s in shifts

Al weten ze ook in Gooik dat de editie van 2020 er eentje wordt waarin de broeksriem moet aangehaald worden. Christiaens is ook verantwoordelijk voor de sponsoring. “Onze belangrijkste partners hebben hun woord gegeven om ons te blijven steunen en daarvoor zijn we ze bijzonder dankbaar. Maar de kleine zelfstandigen, die bij wijze van spreken vijftig euro geven, die gaan we in deze moeilijke tijden niet lastigvallen. Maar we krijgen ons budget wel rond.”

Het bestuur van Gooik Sportief, onder leiding van voorzitter Danny Schets, besliste intussen al om de VIP-formules aan te passen. “Normaal hebben we een vijfhonderdtal VIP’s. Wellicht zal dat nu iets minder zijn, maar we willen dit jaar sowieso een opsplitsing maken in twee of drie shifts. Kwestie van onze partners iets terug te kunnen geven, terwijl we toch coronaproof werken.”