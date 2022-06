Vier WorldTeams aan de start van Baloise Ladies Tour

Vier Women’s WorldTeams staan volgende maand aan de start van de Baloise Ladies Tour, die begint in Utrecht en eindigt in Deinze. Het gaat om de Nederlandse teams Liv Racing Xstra en Team DSM en Human Powered Health en Trek-Segafredo uit de Verenigde Staten.

Deze vier ploegen staan een week later ook aan de start van de Tour de France Femmes, net als de continentale teams AG Insurance-NXTG, Arkéa, Le Col-Wahoo, Parkhotel Valkenburg, Plantur-Pura en Stade Rochelais Charente-Maritime die eveneens van start gaan in de vijfdaagse ronde door Nederland en België. De Baloise Ladies Tour geldt als laatste voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk voor vrouwen die op 24 juli van start gaat in Parijs.

Het lijstje met deelnemende ploegen aan de Baloise Ladies Tour wordt verder aangevuld met de continentale ploegen Aromitalia, ATOM Deweloper, Bepink, Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck Sport, GT Krush Tunap, IBCT, Lotto Soudal Ladies, Massi-Tactic, Multum Accountants en Coop-Hitec Products. De clubteams Isorex No-Aqua, Keukens Redant, Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini, S-Bikes Doltcini en WV Schijndel maken de deelnemerslijst compleet.

De Baloise Ladies Tour is dit jaar opgewaardeerd van een vier- naar een vijfdaagse wedstrijd. De ronde begint op woensdag 13 juli met een proloog in Utrecht, in de wijk Leidsche Rijn. In de twee dagen daarna volgen etappes rond Zulte en Herzele. Voor de vierde dag staan een rit in lijn tussen Cadzand en Knokke-Heist en een individuele tijdrit in Knokke-Heist gepland. De ronde wordt op zondag 17 juli afgesloten met een rit in lijn rond Deinze.

De Baloise Ladies Tour werd de afgelopen twee jaar gewonnen door de Duitse Lisa Klein.