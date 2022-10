Vier kersverse wereldkampioenen komen naar honderdste Zesdaagse van Gent

De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent heeft met Lotte Kopecky, Shari Bossuyt, Yoeri Havik en Ethan Hayter vier wereldkampioenen aan het deelnemersveld toegevoegd. De Zesdaagse van Gent, die dit jaar zijn honderdste verjaardag viert, zal plaatsvinden van 15 tot en met 20 november.

Havik, de wereldkampioen in de puntenkoers, vormt een duo met de 22-jarige Belg Fabio Van den Bossche, die op het WK brons pakte in de puntenkoers en in de ploegkoers. De Brit Hayter, goed voor twee gouden medailles op het voorbije WK baanwielrennen, wordt dan weer gekoppeld aan zijn landgenoot Fred Wright. De 23-jarige Wright was dit seizoen een van de revelaties op de weg en behaalde als belofterenner al diverse Europese titels op de baan.

Kopecky en Bossuyt zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 november dan weer de blikvangers in de Fiberklaar Ladies Cup. Kopecky is de regerende Europese kampioene op de afvalling en in de puntenkoers en voegde daar op het afgelopen WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines ook de wereldtitel in de afvallingskoers aan toe. Samen met Shari Bossuyt veroverde ze daarnaast ook de wereldtitel in de ploegkoers.

De vrouwen krijgen tijdens de Lotto Zesdaagse van Gent ruimschoots hun momenten om uit te blinken. De Fiberklaar Ladies Cup bestaat op vrijdag uit een puntenkoers, op zaterdag wacht er een scratch, een afvallingskoers en opnieuw een puntenkoers.

Eerder werden Iljo Keisse-Jasper De Buyst en Roger Kluge-Theo Reinhardt al als koppels gepresenteerd. Voor Keisse zal het zijn allerlaatste Zesdaagse van Gent worden. De 39-jarige coureur rijdt in ’t Kuipke in zijn Gent zijn laatste officiële (baan)wedstrijd uit zijn carrière. Keisse wist de Zesdaagse van Gent al zeven keer te winnen.