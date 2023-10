woensdag 4 oktober 2023 om 12:18

Vier contractverlengingen bij Duitse formatie BORA-hansgrohe

Cesare Benedetti, Jonas Koch, Frederik Wandahl en Ryan Mullen zullen ook volgend jaar uitkomen voor BORA-hansgrohe. De Duitse formatie heeft de aflopende contracten van deze vier renners verlengd.

De 36-jarige Benedetti begint in 2024 aan zijn vijftiende(!) seizoen in dienst van BORA-hansgrohe en voorgangers. De tot Pool genaturaliseerde Italiaan begon zijn wielercarrière in 2010 bij (toen nog) Team NetApp en bleef de Duitse formatie altijd trouw. Benedetti staat te boek als een trouwe helper, die zich in 2019 ook één keer uit de schaduw wist te fietsen: dat jaar won hij namelijk de twaalfde etappe van de Giro d’Italia, nog altijd zijn enige profzege.

Koch (30) en Wandahl (22) komen sinds 2022 en 2021 uit voor BORA-hansgrohe. De Duitser Koch staat bekend om zijn snelle benen, al vormt hij voornamelijk een belangrijke schakel in de sprinttrein. Ook maakt Koch deel uit van de klassieke kern van de Duitse formatie. Wandahl is dan weer een beloftevolle puncheur/heuvelspecialist. De Deen werd dit jaar achtste in de Bretagne Classic en elfde in het Circuito de Getxo.

De 29-jarige Mullen zal in 2024 beginnen aan zijn derde seizoen namens BORA-hansgrohe. De Ierse hardrijder wordt vaak ingezet in de voorjaarsklassiekers en knapt verder het nodige vuile werk op in dienst van de kopmannen binnen de ploeg. Mullen veroverde dit jaar nog een nieuwe Ierse titel in het tijdrijden en kwam ook in actie op het EK (17e) en WK (19e) tegen de klok in respectievelijk Emmen en Stirling.