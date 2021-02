Victor Lafay en Emmanuel Morin lopen hoofdblessures op

Victor Lafay en Emmanuel Morin zijn zaterdag tegen de grond gegaan. De 25-jarige Lafay viel in de Faun-Ardèche Classic, Morin (25) kwam ten val in Omloop Het Nieuwsblad. Beide renners hebben last van een hoofdblessure.

Lafay blijkt last te hebben van een hoofdtrauma, maar maakt het verder wel goed. De Fransman kan vandaag echter niet deelnemen aan de Royal Bernard Drôme Classic. Morin heeft dan weer last van een lichte hersenschudding en zal ook wat rust moeten nemen. Voor Morin komt Kuurne-Brussel-Kuurne te vroeg.

Morin is bezig aan zijn derde seizoen bij Cofidis. Hij reed dit jaar al de Ster van Bessèges (94e in het eindklassement) uit. Voor Lafay is het eveneens zijn derde volledige seizoen voor de Franse formatie. Hij reed eerder dit seizoen al in Spanje voor de Clásica de Almería.