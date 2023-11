dinsdag 7 november 2023 om 13:12

Victor Lafay bevestigt transfer naar AG2R Citroën

Victor Lafay zal volgend jaar uitkomen in het tenue van AG2R Citroën. Dat heeft de 27-jarige Fransman laten weten in een interview met L’Équipe. Lafay, die sinds zijn profdebuut in 2018 uitkwam voor Cofidis, werd al langere tijd in verband gebracht met de ploeg van manager Vincent Lavenu.

AG2R Citroën moet de transfer van Lafay zelf nog aankondigen, maar de Fransman maakt er geen geheim van. De puncheur was dit jaar dé revelatie van het openingsweekend van de Tour de France. Hij bezorgde Cofidis in San Sébastián namelijk de eerste etappezege in de Ronde van Frankrijk sinds 2008.

Verschillende teams besloten hierna te informeren bij de zaakwaarnemer van Lafay, oud-renner Christophe Le Mével, aangezien de Fransman bij zijn nu nog huidige werkgever Cofidis beschikt over een aflopend contract. INEOS Grenadiers was al langer in gesprek met Lafay, maar er waren plots nog vier WorldTeams geïnteresseerd in de diensten van de coureur.

INEOS Grenadiers was lange tijd de eerste optie op tafel, maar Lafay kiest toch voor een overstap naar AG2R Citroën. Lafay zette zijn eerste stappen als jeugdrenner binnen de AG2R-structuur en dit heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn beslissing om te tekenen voor de ploeg van manager Lavenu.

Grootverdiener?

Cofidis kwam na een eerste bod van AG2R Citroën nog met een tegenoffensief, zo konden we eerder lezen in de Franse krant Le Parisien. Lafay kon bij Cofidis een nieuw contract tekenen met een jaarsalaris van liefst 1,5 miljoen euro, maar Lafay geeft de voorkeur aan een vertrek naar AG2R Citroën. Bij zijn nieuwe ploeg zal hij naar verluidt jaarlijks ruim één miljoen euro per jaar opstrijken.