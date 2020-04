Victor Campenaerts vraagt tevergeefs om dopingcontrole donderdag 23 april 2020 om 08:40

Niet alleen de wielersport maar ook de bestrijding van dopinggebruik lijkt in lockdown te zitten door het coronavirus. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts vroeg vrijwillig om een dopingcontrole, maar dat verzoek werd afgewezen.

Campenaerts nam contact op met Peter Van Eenoo, hoofd van het antidopinglabo in Gent. “Ik heb hem gevraagd of het mogelijk was om mij te komen testen”, zegt Campenaerts in Het Nieuwsblad. “Ik zou die test dan een beetje hypen om naar buiten toe te tonen dat er ook tijdens de lockdown nog steeds controles zijn.”

Hoewel Van Eenoo het verzoek ‘sympathiek’ vond, kon hij de 28-jarige renner niet verder helpen. In zijn laboratorium in Gent kan hij geen privéstalen analyseren.

Ook bij Nado Vlaanderen, de instantie die controles uitvoert voor de Vlaamse Gemeenschap, kon het verzoek van Campenaerts niet inwilligen. “Ik kreeg te horen dat een controle op bestelling niet kan”

Vanuit de sportwereld laait de vraag om dopingcontroles op. De vrees is dat sporters met kwade intenties nu vrij spel hebben om verboden middelen te gebruiken.