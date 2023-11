zaterdag 18 november 2023 om 09:58

Victor Campenaerts richt zich weer op tijdritfiets: “Klein beetje meer aandacht aan besteden”

Victor Campenaerts zal zich in 2024 weer wat meer op het tijdrijden focussen. De Belg geeft aan dat hij terug wekelijkse sessies op de tijdritfiets wil inlassen. “Maar ik ga me er zeker niet opnieuw in specialiseren”, vertelt Campenaerts aan Het Nieuwsblad.

Campenaerts bevindt zich momenteel onder de Spaanse zon in Andalusië. Daar brengt hij samen met zijn vriendin enkele maanden de winter door. De 32-jarige renner kan er ook nadenken over het volgend seizoen. Dat zal er gelijkaardig uitzien, maar toch met een kleine aanpassing. “Ik ga een klein beetje meer aandacht besteden aan het tijdrijden. Ik ga mij er zeker niet opnieuw in specialiseren zoals vroeger, maar ik wil wel opnieuw een of twee keer per week op die tijdritfiets kruipen.”

“Op het einde van dit jaar heb ik dat wat meer gedaan om in de Ronde van Luxemburg een klassement te rijden. Ik had een offday in de koninginnenrit, maar won wel de tijdrit, voor Brandon McNulty die toch vierde was op het WK. Dat gaf me moraal om er weer wat meer mee aan de slag te gaan. Het kan wel eens van pas komen om in de Ronde van België of de Benelux Tour een klassement te proberen verdedigen”, legt Campi uit.

Koersen met De Lie

De Ruta del Sol zal de eerste wedstrijd zijn van de renner van Lotto Dstny. ” Anders dan vorig jaar, rij ik wel al een wedstrijd voor de Omloop Het Nieuwsblad. Ik ga de Ruta del Sol doen, dat is maar op een halfuurtje rijden van hier dus ik kan er zelf met de auto heen. Daarna de Omloop dus en dan Parijs-Nice of de Tirreno Adriatico, afhankelijk van in welke wedstrijd de beste kansen liggen voor Arnaud (De Lie, red.). Daarna de E3 Saxo Bank Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn – in potlood – de eerste grote doelen.”