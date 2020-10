Victor Campenaerts valt in Giro-tijdrit: “De weg ligt vol met olie” zaterdag 3 oktober 2020 om 14:28

Victor Campenaerts kende een ongelukkige start van de Giro d’Italia. In de individuele tijdrit naar Palermo kwam de specialist van NTT Pro Cycling al in de eerste vier minuten ten val. Hij weet zijn schuiver aan het gladde wegdek.

“Om eerlijk te zijn ging ik erg voorzichtig door die bocht. Ik wist dat het een gevaarlijke bocht was en dat het glad was. Ik wist dat dit niet een punt is waar je de tijdrit kon winnen, want het was zo gevaarlijk”, zei Campenaerts nadat hij de tijdrit had voltooid in 16m31s. “De weg ligt vol olie, het is vergelijkbaar met Mallorca. Ik ben er zeker van dat het wegdek niet is schoongemaakt. Ze hadden op zijn minst de moeite kunnen nemen, want het is maar 15 kilometer.”

De Belgische tijdrijder, tevens houder van het werelduurrecord, zette het WK-parcours in Imola daar tegenover. “Daar hadden ze een nieuw wegdek over de hele afstand, voor zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Ook namen ze de tijd om de weg schoon te maken. 100% zeker ging ik rustig door de bocht. Als je de verkeerde lijn pakt in die bocht – dat kan je niet zien – is het zo glad en ligt het vol met olie. Het is erg teleurstellend.”

Offroad-wedstrijd

“Maar toen ik op dat supersnelle, lange rechte eind reed, was ik eigenlijk blij dat ik vlak daarvoor was gevallen. Die sectie was namelijk zó gevaarlijk, het was net een offroad-wedstrijd. Aan 80 per uur waren er zó veel hobbels en stond er veel zijwind. Als je de werelduurrecordhouder op een recht stuk uit zijn tijdritpositie ziet gaan, dan was de tijdrit misschien wat te hobbelig”, vervolgde de Belg zijn relaas.

Campenaerts had gisteren nochtans het parcours deels verkend. “Ik was vrij gelukkig met het parcours. Ik had het verkend tot aan de haarspeldbochten. Ik wist dat ze er glad bij lagen, maar tot dat punt was het niet hobbelig. Maar alle gedeeltes op de stadswegen waren zó oneffen. Ik denk dat niemand blij is met zo’n parcours. Ik ben vanzelfsprekend niet tevreden met deze tijdrit en het resultaat.”