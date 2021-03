Victor Campenaerts over tijdrit in Parijs-Nice: “Ik ambieer de zege niet”

Victor Campenaerts werkt normaal gesproken maniakaal naar een tijdrit toe, maar de renner van Qhubeka ASSOS probeert nu de verwachtingen te temperen in aanloop naar de individuele tijdrit van Parijs-Nice. “Ik heb de keuze gemaakt om mijn horizon te verruimen”, zo laat hij weten aan Sporza.

In het Loirestadje Gien staat vandaag de enige tijdrit van de ronde op het programma, eentje van 14,4 kilometer over voornamelijk vlakke wegen. Een ideale tijdrit voor Victor Campenaerts, maar de 29-jarige renner verwacht zelf geen wonderen. “Ik heb dit jaar specifiek op kasseien en interval getraind en dat heeft tijd weggenomen van mijn tijdritvoorbereiding.”

Investeren

“Ik presteerde vroeger altijd goed in tijdritten omdat ik er veel tijd in investeerde. Nu heb ik er minder tijd in geïnvesteerd. De kans is dus reëel dat het zal weerspiegelen in een minder goed resultaat. Ik maakte er vroeger echt een specialisme van, maar ik heb nu bewust besloten om mijn horizon te verruimen. Ik ga er uiteraard wel vol voor, maar ik ambieer de overwinning niet.”

Campenaerts richt zich in het voorjaar dus op andere doelen, maar zal in aanloop naar de Giro d’Italia wel weer meer op de tijdritfiets te bewonderen zijn. “In de Giro zijn er twee tijdritten en dus zal ik tegen die tijd ook meer investeren in het tijdrijden. Deze chrono in Parijs-Nice is echter de enige tijdrit die ik zal betwisten in dit klassieke voorjaar.”