Victor Campenaerts kraait victorie in Leuven: “Wielrennen is meer dan winnen alleen”

Victor Campenaerts heeft de Tour of Leuven-Memorial Jef Scherens op zijn naam geschreven. De Belg van Lotto Soudal klopte Zdenek Stybar in een sprint à deux. “Ik had wel vertrouwen dat ik een kans had, maar Styby was in principe de snellere man.”

“Ik ben zeer blij met deze overwinning. Ik had op voorhand deze koers aangeduid, ik wou hier echt goed zijn. Ik vind het een fantastisch parcours en ken het zeer goed, ik heb hier lang in de buurt gewoond”, vertelde VocSnor na afloop in het flashinterview.

Lotto Soudal was gedurende de hele dag zeer aanwezig. Ze koersten voortdurend met verschillende mannen vooraan. “We waren heel gemotiveerd vandaag. We hebben de hele dag controle gehad.” In de finale reed Campenaerts samen met Stybar weg, waarna ze op de Bondgenotenlaan sprintten om de zege. “Ik had wel vertrouwen dat ik een kans had, maar Styby was in principe de snellere man.”

Over Qhubeka: “Hoop geven aan mensen in Afrika”

Campenaerts kwam vervolgens met een mooie boodschap. “Wielrennen draait niet alleen om winnen. Voor mij betekent het verschillende dingen, waaronder vriendschap. Voor mensen in Afrika is dat onder andere hoop. Ik heb een tijd bij Qhubeka gefietst, zij hebben een project waarbij ze fietsen naar Afrika brengen. Op die manier kunnen ze mensenlevens veranderen.”

Tot slot zei de Vlaming ook nog iets over de puntenstrijd waar zijn ploeg is in verwikkeld. “We koersen niet voor de punten. Natuurlijk zijn ze, als ze komen, wel mooi meegenomen.”