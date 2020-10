Victor Campenaerts heeft nog geen concrete aanbiedingen voor 2021

Victor Campenaerts weet nog altijd niet of hij volgend jaar profwielrenner is of niet. De houder van het werelduurrecord staat nog onder contract bij NTT Pro Cycling, maar dat team verkeert in nood. “Momenteel heb ik niks concreets voor volgend seizoen, ook geen aanbiedingen tegen mindere voorwaarden”, zegt Campenaerts tegen Sporza.

Campenaerts sloot dit weekend de Giro d’Italia af met een tweede plaats in de tijdrit naar Milaan, op respectabele achterstand van wereldkampioen Filippo Ganna. Maar tot interesse van andere teams heeft het nog niet geleid. “In de Giro heb ik veel wakker gelegen over mijn toekomst. Dat verklaart ook waarom ik twee weken minder gepresteerd heb”, blikt Campenaerts terug.

“Mijn toekomst veroorzaakt momenteel veel stress. Ik wil niet doemdenken, maar misschien was de slottijdrit gisteren wel mijn laatste optreden als profrenner. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat ik mijn carrière al moet afsluiten, maar kijk eens hoeveel profs momenteel zonder team zitten. Een stuk of honderd”, zegt hij. “Ik reken me wel bij de beste tien van die honderd.”

Alpecin-Fenix had in ieder geval geen plek meer in de selectie voor Campenaerts. De oud-renner van Topsport Vlaanderen-Baloise, LottoNL-Jumbo en Lotto Soudal had enkele weken geleden zelf aangeklopt bij de gebroeders Roodhooft, geeft hij aan.