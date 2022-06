Victor Campenaerts heeft doel gemaakt van BK tijdrijden: “Ik ben echt gemotiveerd”

Victor Campenaerts hoopt vandaag voor even weer de begenadigde tijdrijder van weleer te zijn. De Belg heeft namelijk een doel gemaakt van het BK tijdrijden, die plaatsvindt in woonplaats Gavere. “Toen bekendgemaakt werd dat het BK hier zou plaatsvinden, twijfelde ik om er een doel van te maken. “Maar naarmate het dichter kwam, begon het toch wat op te spelen.”

“Ik heb de laatste anderhalve maand heel veel op de tijdritfiets gezeten. Ik ben echt gemotiveerd”, vertelt Campenaerts in gesprek met Sporza. “Ik hoop op een heel goede dag. Ik had even nodig om de laatste tijd de goede cadans te vinden, maar naar het einde van de Ronde van België toe voelde ik me echt terug goed.”

De renner van Lotto Soudal denkt dat hij, ondanks het starten van Evenepoel en Lampaert, kans maakt op de Belgische driekleur. “De vorige keren won ik het BK mede dankzij de marginal gains, waar ik toen heel veel tijd in investeerde. Het was een voordeel dat ik zelf had afgedwongen. Nu ben ik pas de laatste weken terug met de tijdritfiets aan het trainen, zonder nieuwigheden. Ik zal gewoon harder moeten trappen, maar ik denk dat ik dat kan”, aldus Vocsnor.

“Ik ken het parcours door en door. Maar vooral de innerlijke motivatie zal groot zijn omdat ik in mijn regio rijd, groter dan wanneer het BK zou plaatsvinden in pakweg Grobbendonk. Of ik favoriet ben? Ja, maar geen topfavoriet. Remco is topfavoriet, met Yves er net naast. Maar als twee honden vechten om een been… Als ik niet op het podium sta, zal ik teleurgesteld zijn.”