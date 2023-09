Raymond Kerckhoffs • donderdag 28 september 2023 om 17:19

Victor Campenaerts: “Geen probleem dat er bij Lotto-Jumbo om me werd gelachen”

Ride Victor Campenaerts hoort tegenwoordig bij de betere renners in het peloton. Niet alleen het uurrecord staat op zijn naam. In de afgelopen Tour de France werd de coureur van Lotto-Dstny verkozen tot meest strijdlustige renner. In het herfstnummer van RIDE Magazine staat een bijzonder interview met Campenaerts die niet alleen een speciaal verleden heeft, maar ook een aparte kijk op zaken in het wielrennen geeft.

Voordat Campenaerts zich helemaal op het wielrennen richtte, was hij op hoog niveau actief in het zwemmen en de triathlon. Daardoor stapte hij met een ander verleden in het wielrennen en vond hij deze sport eigenlijk heel amateuristisch.

De aanpak van Campenaerts was dan ook anders. En ja, er werd in zijn eerste jaren bij de profs geregeld om hem gelachen. Bij Lotto-Jumbo staken ze geregeld de draak met hem. Het eerste trainingskamp bij de Nederlandse ploeg in 2016 zal Victor Campenaerts niet snel vergeten. Vanuit het zwemmen en triatlon was hij continue bezig met zijn voeding. Die winter had hij veel contact gehad met de diëtist van de ploeg, Marcel Hesseling, die wel open stond voor de inzichten van de nieuwkomer. Al was dat bij de renners anders.

“Ik kwam als eerste aan een lange ontbijttafel en had een weegschaal mee. Door met diëtisten te praten wist ik dat er een optimum was wat je kunt eten voor een inspanning. Als je erover gaat, dan zet je een ballast op je spijsvertering. En als je te weinig eet, dan ga je gewoon te weinig energie hebben. Dus ik had bij het ontbijt altijd een weegschool mee. De volgende renner die aanschoof en recht tegenover me kwam zitten was Robert Gesink.”

“Gesink observeerde hoe ik bezig was met het eten te wegen. Toen er een stuk of tien renners aan tafel zaten, nam hij het woord. ‘Jongens moet je kijken. We hebben hier iets nieuws. Hier komt iemand met een weegschaal aan het ontbijt.’ Ik kan je zeggen dat het er pittig aan toe ging. Als Gesink, dé grote man van die ploeg, iets over je roept, dat is toch iets anders dan wanneer een renner van Topsport Vlaanderen iets zegt.”

“Gesink liet duidelijk merken dat hij geen voorstander was om met een weegschaal aan tafel aan te schuiven. Er werd daar veel om gelachen in de ploeg, maar ik bleef volhouden om die weegschaal mee te nemen. Tegenwoordig is er niemand meer die zonder weegschaal ontbijt, inclusief Robert Gesink. Mijn band met Robert was op dat moment was niet echt goed. Als ik hem nu zie hebben we altijd een hartelijk gesprek. Ik zou hem eigenlijk eens moeten vragen of hij soms nog terugdenkt aan dat moment.”

Een ander voorbeeld van Campenaerts in de kleuren van Lotto-Jumbo. De 3,9 kilometer proloog van de Ronde van Romandië in 2016 in La Chaux-de-Fonds. “Dat verhaal is zijn eigen leven gaan leiden”, reageert Campenaerts met een glimlach. “Er werd later gezegd dat ik in een bocht rechtdoor reed en in de hekken kwam omdat ik me een putdeksel had verrekend. Dat is niet waar.”