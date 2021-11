Victor Campenaerts behoudt werelduurrecord: “Blij dat het nog steeds in mijn bezit is”

Victor Campenaerts mag zich nog altijd de houder van het werelduurrecord noemen. De Belgische tijdrijder keek vanuit huis naar de recordpoging van Alex Dowsett, die uiteindelijk ruim 500 meter tekort kwam voor de afstand van Campenaerts. “Achteraf kan je zeggen: het had best wat spannender mogen zijn”, vertelt Campenaerts aan Het Nieuwsblad.

Direct na de poging van Dowsett vertelde Campenaerts over de pijn. “Hij voelt de pijn van de inspanning én de pijn van de ontgoocheling, al vind ik dat hij trots mag zijn op zijn prestatie. Ik ga hem straks sturen: Respect dat je tot op het einde hebt gestreden. Respect dat je hebt gereden op mijn record proberen te breken en niet op veilig te spelen. Want ik weet dat hij sneller kan dan 54,555 kilometer. Had hij op safe gespeeld, was hij sowieso ergens rond 54,8 kilometer gestrand”, zegt hij.

“Ik ben blij dat het record nog steeds in mijn bezit is, maar records zijn er nu eenmaal om gebroken te worden”, weet Campenaerts. “Het is ook niet dat ik van de UCI een bonus krijg voor elke dag dat het record in mijn bezit is. Het enige wat ik in die tweeënhalf jaar van hen heb gekregen, was de mogelijkheid om in business class naar China te vliegen voor het slotgala van de UCI.”

Filippo Ganna

Het werelduurrecord van Campenaerts is al diverse keren aangevallen, maar zijn record uit april 2019 staat nog altijd. Hij verwacht dat wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna hem wel kan kloppen. “Dan zullen we ons niet moeten afvragen of hij het werelduurrecord zal scherper stellen, maar met hoeveel kilometer hij dat zal doen. Maar hoe meer renners in de tussentijd hun tanden stuk bijten op mijn uurrecord, hoe meer prestige het krijgt. Dit bewijst dat ik toch een goei coureurke ben, of ni?“