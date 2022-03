Victor Campenaerts: “Arnaud De Lie had de benen om te winnen”

Interview

Victor Campenaerts ontpopte zich net als tijdens Nokere Koerse tot modelploegmaat. Jammer genoeg kon sprinter Arnaud De Lie het niet afmaken. “Hij kampte met een kettingprobleem”, vertelde hij net. “Jammer, want hij zat sowieso in positie om mee te doen voor winst.”

Vijf uur koersen, dan kan je al eens hét wielernieuws van de dag missen. Zo schrok Victor Campenaerts zich een hoedje toen hij hoorde dat zijn kopman Caleb Ewan intussen forfait had gegeven voor Milaan-San Remo. “Echt? Oei. Dat is bijzonder jammer. Voor hem, maar het is sowieso ook een streep door de rekening van de ploeg.”

Ewan had in de Primavera broodnodige punten voor Lotto Soudal kunnen sprokkelen in de strijd om het behoud in de WorldTour. Iets wat Arnaud De Lie op zijn beurt hoopte te doen in de Bredene-Koksijde Classic. Maar De Lie werd in de sprint gehinderd – door Tim Merlier – en moest inhouden.

“Hij kampte daardoor ook even met kettingproblemen”, wist Campenaerts. “Jammer, want zat bij het aangaan van de sprint goed in positie om mee te doen voor winst.” Eerder had de Gaverenaar zichzelf al eens getoond bij de tweede passage over de Kemmelberg. “Ik geraakte even voorop, maar we kregen geen vrijheid. En in de Moeren zat de wind niet ideaal om veel te forceren. Dus was het logisch dat we in de finale de kaart van Arnaud trokken.”

Zware trainingsblok

Campenaerts zelf lijkt wel dik in orde richting de belangrijkste weken van het voorjaar. “Ik ben oké, ja. Al heb ik nog niet hetzelfde gevoel als tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. Ook omdat ik de voorbije vijf dagen een stevige trainingsblok heb ingelast. Check maar eens mijn Strava-profiel. Ik heb nu zes dagen rust, met als doel dan top te zijn voor de E3 Harelbeke.”

Na de E3 volgen voor Campenaerts nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix.