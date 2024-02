dinsdag 13 februari 2024 om 16:27

Vicewereldkampioen Lucinda Brand was ziek in week voor WK veldrijden

Lucinda Brand eindigde ruim een week geleden als tweede op het WK veldrijden in Tábor, en dat na een verre van vlekkeloze aanloop. De ervaren crosser van Baloise Trek Lions voelde zich in de week voor de mondiale titelstrijd namelijk ziek.

Lucinda Brand heeft in de podcast Dirty Talks – die ze samen met haar Canadese collega-veldrijdster Maghalie Rochette heeft – aangegeven dat ze ziek was voor het WK veldrijden. “Het was geen ideale week”, blikt de wereldkampioene van Oostende (2021) er nu op terug. “Ik begon me na de Wereldbeker van Hoogerheide ziek te voelen. Ik had toen wel even wat stress, maar gelukkig was maandag de slechte dag.”

“Ik moest er alleen wel voor waken om geen koorts te krijgen. Dat heb ik niet gehad, dat was het goede eraan. Ik voelde me alleen niet helemaal goed en kon dus ook niet trainen zoals gepland. Het was vanaf dat moment zaak om zo goed mogelijk te herstellen. Het was sowieso moeilijk geweest om Fem van Empel te kloppen. Ik was dan ook vrij ontspannen, in de wetenschap dat ik al een Nederlandse titel op zak had.”

Twijfels

Brand twijfelde op een bepaald moment toch wel even aan haar WK-deelname in Tábor. “Mijn coach belde me de woensdag voor het WK op, met de vraag wat we zouden moeten doen. We waren ons aan het afvragen of ik überhaupt wel naar Tábor moest afreizen. We kwamen uiteindelijk tot de conclusie: we gaan en kijken niet meer terug, maar alleen vooruit. We gaan er gewoon voor en focussen ons op zaterdag.”

Het bleek de juiste keuze, aangezien Brand in het Tsjechische Tábor een nieuwe WK-medaille wist te veroveren, haar zevende op rij. Tegen Fem van Empel bleek geen kruid gewassen, maar Brand wist op gepaste afstand van haar jongere landgenote wel de zilveren medaille te veroveren.