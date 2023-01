Vervaeke geklopt door Costa: “Misschien was ik niet de beste kaart om te spelen”

Louis Vervaeke is het seizoen begonnen met een podiumplaats. De 29-jarige klimmer van Soudal Quick-Step eindigde in de Trofeo Calvia als tweede, achter Rui Costa. “Costa is ooit wereldkampioen geweest, hij weet hoe hij een wedstrijd af moet maken”, zei Vervaeke na afloop tegen Cycling Pro Net.

Half koers brak de koers open in de afdaling van de Coll de Sóller. Soudal Quick-Step gaf gas op de gladde wegen, waardoor een select gezelschap zich afscheidde van het peloton. “We wisten dat het vandaag heel technisch en hectisch zou worden, vanwege de afdalingen. Als team probeerden we daar in goede positie aan te beginnen. We gingen volle bak naar beneden. Daarna zaten we met vijf man in een groep van zo’n twaalf renners. Helaas raakten we Ilan (Van Wilder, red.) kwijt na een valpartij bergop.”

“We speelden onze kaarten”, vervolgt Vervaeke, die samen met Costa naar vroege vluchters Ben Healy en Pascal Eenkhoorn reed. “Maar misschien was ik niet de beste kaart om te spelen, want ik ben niet de snelste. Ik deed een alles-of-nietspoging op de laatste beklimming, maar helaas kwamen ze na de afdaling weer terug.”

Het waren Healy en Costa die aansloten, Eenkhoorn was definitief gelost. De koplopers reden ondanks druk van achteruit met z’n drieën op de streep af. “Toen wist ik dat het heel moeilijk was om Costa te kloppen. Hij is ooit wereldkampioen geweest, hij weet hoe hij een wedstrijd af moet maken.”