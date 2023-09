woensdag 6 september 2023 om 19:31

‘Vertrouwensboost’ bij Team dsm-firmenich na tweede plek Van Uden in Tour of Britain

Casper van Uden werd woensdagmiddag geklopt door Olav Kooij in de Tour of Britain. Na afloop was er weinig teleurstelling bij de coureur van Team dsm-firmenich te bespeuren. Na drie mindere sprints in Groot-Brittannië was de 22-jarige sprinter er nu wel dichtbij.

“We doen het elke dag een beetje beter als team. Woensdag was het heel goed”, blikt Van Uden terug. “We hebben ons hoofd erbij gehouden en slim gereden in de finale. In de chaos zijn we bij elkaar gebleven en de jongens hebben het heel goed gedaan. Ik ben in de juiste positie afgezet en ben vanaf daar vol gas nar de meet gereden.”

Coach Matt Winston spreekt van een ‘vertrouwensboost.’ “De eerste sprints gingen niet zoals we wilden, maar de afgelopen dagen zie ik progressie. Iedereen maakt stappen en we hebben een goed resultaat uit het vuur gesleept”, eindigt hij.