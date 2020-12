Vermote nog zonder contract: “Begrijp niet dat ik zo lang moet wachten”

Julien Vermote heeft nog altijd geen nieuwe ploeg voor 2021. De hardrijder loopt uit zijn contract bij Cofidis en kreeg tot op heden geen concreet voorstel van profteams. “Alpecin-Fenix zie ik als een mogelijkheid, Intermarché-Wanty-Gobert ook”, vertelt hij tegen HLN.

De 31-jarige Vermote koos in 2018, na zeven jaren onder de vleugels van Patrick Lefevere, voor zijn eigen kansen bij Dimension Data. Twee jaar later vond hij bij Cofidis nog een contract, maar de Franse formatie wilde de hardrijder geen nieuw contract geven. “”Begin oktober liet Cofidis mij dat weten, maar ze lieten een opening en beweerden dat m’n ontslagbrief een administratieve formaliteit was.”

‘Zou straf zijn als ik geen contract in de wacht sleep’

“Uiteindelijk is het niets geworden. Van dan af besefte ik dat het lang zou duren. Ik denk dat ik mag zeggen dat het straf zou zijn indien ik geen contract meer in de wacht sleep. Ik begrijp niet dat ik zo lang moet wachten. Intussen doe ik gewoon mijn job”, aldus de eindwinnaar van de Driedaagse van West-Vlaanderen 2012. En dus zit Vermote nog in de wachtkamer. “Op dit ogenblik heb ik contacten, maar geen concreet voorstel. Qhubeka is geen mogelijkheid meer, want daar zijn alle plaatsjes ingevuld”, zegt hij.

“Drie jaar geleden verliet ik bewust Quick-Step Floors om mijn eigen kans te gaan”, geeft Vermote aan. “Daar heb ik geen spijt van. Mijn eerste jaar bij Dimension Data was niet slecht, het jaar nadien werd ik in het voorjaar ziek en was het minder. Dit coronaseizoen heb ik niets gewonnen. Wat niet wil zeggen dat ik niets meer kan.”