Verkouden Enric Mas uit Vuelta a Murcia vrijdag 14 februari 2020

Enric Mas heeft de Vuelta a Murcia vroegtijdig moeten verlaten. In de openingsetappe naar Caravaca de la Cruz kampte de Spanjaard van Movistar met een verkoudheid, waardoor hij al tijdens de koers besloot de strijd te staken.

Voor Mas was het zijn vierde wedstrijd van het seizoen. Onlangs hij al drie wedstrijden in de Mallorca Challenge. In de Pollença-Andratx behaalde hij met de veertiende plaats zijn beste resultaat. Normaal gezien staat de Spanjaard over vijf dagen aan de start van de Ruta del Sol.

🇪🇸 #VueltaCiclistaMurcia2020: No continúa en carrera @EnricMasNicolau, a causa de un catarro que le aconseja recuperarse bien para próximas citas. La fuga de @h_carretero disputará el triunfo en meta: 13' a 25 km de meta. 📺 @La7_tv → https://t.co/LUAj2ITWOo

📸 @PhotoGomezSport